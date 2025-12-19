В Иркутской области принят закон о переходе на одноуровневую систему местного самоуправления

Законодательное Собрание Иркутской области приняло в окончательном чтении закон, устанавливающий одноуровневую систему организации местного самоуправления в регионе. Согласно документу, местная власть будет осуществляться в городских и муниципальных округах.

«Проведение данной реформы предполагает сокращение числа муниципальных образований за счет их укрупнения. Такой подход является залогом более рационального распределения бюджетных средств. Наша задача – последовательно защищать интересы всех граждан», — отметил спикер ЗС Александр Ведерников.

Переходный период для реализации реформы определен до 2030 года. При этом все сельские поселения сохранят свой статус, а их жители продолжат пользоваться положенными льготами. Новый закон также регламентирует способы избрания мэров и устанавливает основные принципы территориальной организации.

В настоящее время система местного самоуправления в регионе более сложная и включает несколько уровней, что, по мнению законодателей, затрудняет оперативное решение вопросов. Укрупнение муниципальных образований должно, согласно замыслу, повысить эффективность управления и использования бюджетных средств.