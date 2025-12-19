За границу уехал – денег не увидишь: депутаты ужесточили ответственность за бегство от правосудия

Новый закон существенно усложняет жизнь российским гражданам, находящимся за рубежом и уклоняющимся от уголовной либо административной ответственности. Госдума одобрила инициативу единогласно большинством голосов (391 голос), согласно которой лица, игнорирующие исполнение судебных решений вне пределов России, столкнутся с целым рядом серьезных санкций, сообщает газета "Ведомости".

Предложенный депутатами законопроект предусматривает широкий спектр временных ограничительных мер против тех россиян, кто признан виновным по шести составам КоАПа – несоблюдение законодательства об иноагентах (ч. 42 ст. 19.5), нарушение порядка деятельности иноагента (ст. 19.34), призывы к сепаратизму (ст. 20.3.2), дискредитация Вооруженных сил России (ст. 20.3.3), призывы к санкциям (ст. 20.3.4), участие в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33).

Среди основных запретов – невозможность зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем или самозанятым лицом, временное лишение права владеть недвижимостью, совершать финансовые операции дистанционно, доступ к государственным услугам («Госуслуги») и банкам, включая замораживание денежных средств.

Кроме того, гражданам, находившимся в списке лиц, уклоняющихся от исполнения судебного постановления, будет ограничено получение консульской помощи: россияне не смогут оформить гражданство, паспорта, зарегистрировать брак, получать юридически значимую помощь и воспользоваться нотариальным обслуживанием. Любые имущественные сделки и банковские услуги будут заблокированы.

Закон вступает в силу, если имеется подтвержденный факт неисполнения ранее вынесенного судебного акта и проживания гражданина за границей. Специальный реестр таких лиц ведет Генпрокуратура, а соответствующая информация размещается публично на официальном сайте ведомства.