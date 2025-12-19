Минфин увеличивает страхование вкладов до 2 млн рублей: подробности инициативы

Министерство финансов предложило повысить лимит страховых выплат по некоторым категориям вкладов физических лиц, увеличив его с нынешних 1,4 миллиона рублей до двух миллионов рублей. Данная инициатива направлена на стимулирование роста популярности долгосрочного инвестирования среди населения и увеличения доли длинных депозитов в отечественной экономике, сообщает газета "Ведомости".

Сообщается, что увеличенная сумма компенсации будет распространяться исключительно на некоторые виды вложений. К ним относятся частности, эта мера затронет рублевые вклады физлиц со сроком более трех лет, а также вклады в нацвалюте, удостоверенные безотзывными сберегательными сертификатами на срок от одного до трех лет. Для всех остальных видов вкладов условия останутся прежними — максимальная компенсационная выплата составит стандартные 1,4 миллиона рублей.

По словам представителей Минфина, нововведение призвано поддержать привлекательность длительного хранения средств в национальной валюте, особенно учитывая высокую инфляцию и стремление государства мотивировать население формировать крупные долгосрочные накопления. Согласно проекту документа, страховые выплаты по указанным специальным вкладам будут проводиться отдельно от возмещений по стандартным продуктам банка.

Таким образом, если клиент держит одновременно два вида депозита — обычный краткосрочный и долгосрочный с повышенным уровнем защиты, — компенсационные выплаты по каждому из них будут рассчитываться индивидуально. Максимальное возмещение по обычному вкладу останется неизменным, тогда как суммы на длительных вложениях подлежат отдельной страховой защите на сумму до двух миллионов рублей.