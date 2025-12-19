Пенсии вырастут в 2026 году на 7,6%

Индексация страховых пенсий в России в 2026 году составит 7,6% и будет проведена с 1 января, что является изменением по сравнению с прежними сроками. Это означает, что уже первые выплаты нового года пенсионеры получат в увеличенном размере.

«Кроме того, пенсионеры, получающие страховые пенсии в период до 11 января, получат деньги досрочно – в конце декабря 2025 года. Это связано с длительными выходными и праздничными днями», – рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Для примера, пенсия в 27,5 тыс. рублей после индексации вырастет до 29,59 тыс. рублей.

Он уточнил, что досрочные выплаты в первую очередь коснутся тех, кто получает пенсию через банки. Для получающих выплаты через почтовые отделения сохранятся привычные даты доставки с учетом графика их работы в праздничные дни.

Ранее стало известно, что средний размер социальной пенсии в России в 2026 году составит 16,6 тыс. рублей.