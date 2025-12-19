В России с 1 января 2026 года проиндексируют акцизы на табачную продукцию

С 1 января 2026 года в России вступят в силу изменения в ставках акцизов на различные виды табачных изделий. Поправки, подписанные президентом, устанавливают новые размеры сборов на 2026–2028 годы. Об этом пишет РИА Новости.

«Принятые поправки по акцизам на 2026-2028 годы – это ожидаемая ежегодная индексация. Например, по трубочному, кальянному, жевательному и аналогичным видам табака ставка составит 5 183 рублей за килограмм в 2026 году», – отметил глава табачного консалтингового агентства Евгений Федотов.

Для сигарет и папирос устанавливается минимальный порог акциза в размере не менее 4 452 рублей за тысячу штук в 2026 году. По прогнозам экспертов, поступления в бюджет от табачной и никотиновой индустрии в указанный трёхлетний период составят около 3,4 трлн рублей.