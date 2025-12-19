Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
«Настрой бизнеса: да, тяжело, но справимся, все получится»
«Мы стали генподрядчиками строительства нового склада OZON в Иркутске»
«Спрос на кейтеринг растет у частных лиц, а компании сокращают расходы»
Госдума разрешила обмен валютных облигаций на рубли. Что это значит?

Госдума приняла закон, который позволяет российским эмитентам в 2026 году обменять облигации с номиналом в валютах недружественных стран на рублевые бумаги. Речь идет о добровольном обмене для держателей таких выпусков с сохранением сроков погашения и пересчетом номинала по официальному курсу Банка России. Фактически это еще один шаг к снижению валютных рисков на внутреннем долговом рынке.

– Ключевая причина появления этого механизма кроется в санкционных ограничениях и инфраструктурных рисках. Валютные облигации, даже размещенные внутри страны, остаются уязвимыми к расчетным сбоям, блокировкам и юридической неопределенности. Для эмитентов это повышенные операционные издержки и риск технических дефолтов, а для инвесторов ограниченная ликвидность и сложность обслуживания таких бумаг, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Основными бенефициарами данного решения станут крупные корпоративные заемщики с действующими валютными выпусками, и прежде всего компании из сырьевого сектора, транспорта и промышленности. Выигрывают также и институциональные инвесторы, которым рублевые инструменты проще учитывать и рефинансировать. Менее выгоден обмен инвесторам, ориентированным на валютную доходность и хеджирование от ослабления рубля.

– В более широком смысле закон работает на дедолларизацию долгового рынка и рост роли рубля как расчетной и инвестиционной валюты. В 2026 году можно ожидать ускорения конверсии валютных выпусков и снижения доли “токсичных” бондов, что поддержит стабильность рынка, но окончательно интерес к валютным инструментам не уберет, так как он во многом будет зависеть от курсовых ожиданий и денежно-кредитной политики Банка России, – резюмирует эксперт.


Материалы сюжета "#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют":
