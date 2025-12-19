Что стоит за ростом маркетплейса “М.Видео” в конце года

Рост оборота собственного маркетплейса “М.Видео” в ноябре выглядит впечатляюще на цифрах, но в основе этой динамики во многом лежит эффект низкой базы прошлого года. В конце 2024 года маркетплейс компании находился на ранней стадии масштабирования, ассортимент был заметно уже, а активность продавцов и покупателей сдерживалась слабым потребительским спросом на фоне пика ставок и падения доступности кредитов. На этом фоне рост на 61,5% год к году и скачок по отдельным категориям в разы выглядят во многом статистическим эффектом, а не признаком резкого перелома всей бизнес-модели, считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

– Дополнительным фактором стала календарная и промо-поддержка. Ноябрь традиционно является сильным месяцем для электроники из-за распродаж 11.11 и “Чёрной пятницы”, а в 2025 году этот эффект усилился за счет расширения ассортимента и притока новых селлеров. Высокая месячная динамика по портативной акустике, климатической технике и товарам для спорта во многом объясняется сезонным спросом и агрессивными скидками, которые временно разгоняют обороты, но не всегда трансформируются в устойчивую маржинальность, – подчеркивает эксперт.

При этом важно отметить и структурные сдвиги. Рост числа заказов до 307 тыс. и концентрация более 80% оборота в ключевых категориях говорят о том, что маркетплейс постепенно встраивается в экосистему “М.Видео-Эльдорадо” и начинает работать как дополнительный канал продаж, а не экспериментальный проект. Бесплатное хранение товаров для селлеров до марта 2026 года также поддерживает оборот, но это временная мера, эффект от которой со временем будет сглаживаться.

– В целом динамика маркетплейса улучшает операционную картину группы, но пока не снимает ключевых вопросов по долговой нагрузке и рентабельности. В базовом сценарии акции “М.Видео” на горизонте 12 месяцев могут торговаться в диапазоне 85–95 рублей за бумагу против текущих 75,8 рубля, при условии сохранения умеренного восстановления потребительского спроса и отсутствия нового витка давления со стороны ставок и издержек, – резюмирует Владимир Чернов.