ИНК выпустила первых 95 специалистов собственной Инженерной школы

Инженерная школа ИНК является стратегической платформой по подготовке специалистов, призванных повышать эффективность в технических и технологических направлениях, внедрять инновационные решения на производстве и развивать экспертные сообщества. В числе выпускников – молодые инженеры, руководители, участники программ «ВУЗ-ИНК» и кадрового актива, которые уже применяют полученные компетенции на объектах компании.

Управляющий директор по производству – главный инженер Руслан Салихов, обращаясь к выпускникам, сообщил, что следующим шагом компании станет формирование инженерных кластеров – площадок для обмена опытом и совместной реализации проектов лучшими специалистами.

«Проект создан для роста компетенций ключевых сотрудников, на которых компания делает стратегическую ставку. Важно, чтобы вы реализовывали новые знания не только на своих рабочих местах, но и масштабировали лучшие практики в рамках всей компании. То, что эффективно в вашем подразделении, может принести значительную пользу другим процессам. Для многих поступление в эту школу – это не только материальное признание, но и возможность профессиональной самореализации. Именно вы – те, кто поведет компанию вперед», – отметил Руслан Салихов.

Программа, запущенная в 2024 году, рассчитана на срок от полутора до двух лет. Обучение проходит в смешанном формате и включает вебинары, а также очные сессии с ведущими внутренними и внешними экспертами. По итогам выпускники получают внутренний сертификат о повышении квалификации Инженерной школы ИНК и удостоверения от партнерских учебных центров.

Все участники программы входят кадровый резерв ИНК. Уже на этапе обучения по программам «Инженерный стандарт» и «Инженерное развитие» 30% участников получили карьерный рост. Общее число сотрудников, участвующих в проекте – 575 человек. За время действия программы участниками было подано 383 инициативы по оптимизации процессов, экономический эффект от реализованных идей составил более 230 млн рублей.

Стратегия Школы строится на синтезе трех направлений: базового, продвинутого инженерного и мета-инжиниринга. Ее цель – не только развитие фундаментальных компетенций, но и формирование кадров нового поколения: высококлассных производственных инженеров и мета-инженеров, способных эффективно работать на стыке технологий, цифровых решений и управления.

В рамках программы работают специализированные направления (школы), охватывающие ключевые производственные функции: технолога, механика, автоматизации, энергетика, метролога, геолога и трубопроводчиков. Помимо образовательной функции, Инженерная школа служит ядром для формирования экспертных сообществ, способствуя сохранению критических знаний, тиражированию лучших практик и поддержке технологических инициатив компании.