Жители Бурятии могут за несколько секунд проверить ключевые показатели здоровья

Жители Бурятии теперь могут быстро проверить основные показатели своего здоровья с помощью камеры смартфона. В мобильном приложении медицинской компании СберЗдоровье (входит в Индустрию здоровья Сбера) любой пользователь может пройти бесплатную экспресс-оценку здоровья с помощью медицинского ассистента GigaDoc от Сбера.

Экспресс-оценка позволяет человеку легко и быстро отслеживать состояние своего организма, быть уверенным в своем здоровье и оперативно реагировать на изменения показателей.

Всего за 15 секунд сканирования лица система оценивает девять ключевых показателей здоровья: уровень стресса, вариабельность сердечного ритма, уровень усталости, средний уровень глюкозы, риск нарушения обмена глюкозы, давление, холестерин, жесткость артериальной стенки, частоту сердечных сокращений.

В случае отклонения показателей от нормы приложение подскажет план дальнейших действий, который включает дополнительную диагностику и консультацию врача, чтобы как можно скорее предпринять меры по сохранению здоровья. Расшифровка экспресс-оценок здоровья с помощью медицинского ассистента GigaDoc хранится в личном кабинете пользователя.

Инструмент также позволяет узнать об индивидуальных рисках развития таких социально-значимых заболеваний, как сердечно-сосудистые, атеросклероз, артериальная гипертензия и сахарный диабет II типа и вовремя предотвратить их развитие.

Решение разработано на технологии фотоплетизмографии — оптического метода регистрации изменений объема крови в сосудах путем просвечивания участка ткани зеленым или инфракрасным светом. Этот метод позволяет быстро получать важные медицинские показатели.

Практически любая современная камера смартфона способна провести фотоплетизмографию, особенно если устройство оснащено хорошей оптикой и высоким разрешением сенсора. Также в основе технологии лежит нейросетевая модель ГигаЧат, которая обучена на большом массиве реальных медицинских кейсов и успешно сдала экзамены в ведущих медицинских вузах страны.

«Мы сделали заботу о себе ещё проще и доступнее. Теперь любой человек может всего за несколько секунд узнать важные показатели своего самочувствия, используя обычный смартфон. Главное — вовремя заметить риски и поддержать свое здоровье», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбера.

«Экспресс-оценка здоровья — еще один серьезный шаг в сторону превентивной и доступной медицины для каждого. Теперь всего за 15 секунд любой человек может получить ценную информацию о ключевых показателях своего организма и персональные рекомендации по дальнейшим действиям в случае отклонений. Мы верим, что такая оперативная диагностика поможет нашим пользователям быть более осознанными в отношении своего здоровья и своевременно обращаться к врачам», — Денис Швецов, генеральный директор медицинской компании СберЗдоровье.

Пройти экспресс-оценку показателей здоровья можно в мобильном приложении СберЗдоровье (для Android) или Здоровье Плюс (для iOS), перейдя по баннеру на главном экране.