Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
«Настрой бизнеса: да, тяжело, но справимся, все получится»
«Мы стали генподрядчиками строительства нового склада OZON в Иркутске»
«Спрос на кейтеринг растет у частных лиц, а компании сокращают расходы»
Все материалы сюжета

Зарплаты бюджетников Иркутской области вырастут на 5,7% с января 2026 года

Под руководством первого заместителя председателя правительства Иркутской области Андрея Соковикова прошло последнее в 2025 году заседание трехсторонней комиссии по вопросам социально-трудовых отношений. Представители региональных властей, союза профсоюзов и объединения работодателей обсудили ключевые вопросы, касающиеся улучшения условий труда и оплаты сотрудников бюджетной сферы.

Главным результатом встречи стало принятие решения об обязательной индексации зарплат работников бюджетных организаций с начала следующего года на уровне 5,7%. Такое предложение было выдвинуто правительством региона и одобрено всеми участниками процесса. Эта рекомендация касается не только государственных учреждений, но и муниципальных образований.

Читайте также:

Российские студенты перейдут на цифровые билеты и зачетки в мессенджере MAХ
18 декабря 2025
Топ-5 вакансий Иркутска с зарплатой до 120 000 ₽ в месяц
17 декабря 2025

По словам министра труда и занятости Кирилла Клокова, региональное правительство последовательно реализует меры по повышению доходов работников социальной сферы. По состоянию на сентябрь 2025 года средняя зарплата в этой отрасли составила 67 тысяч рублей, продемонстрировав положительную динамику относительно предыдущего периода.

Ранее сообщалось, что индексация страховых пенсий в России в 2026 году составит 7,6% и будет проведена с 1 января. По опросу «инФОМ», опубликованному Центробанком, инфляционные ожидания россиян в декабре 2025 года составили 13,7%, а оценка наблюдаемой населением годовой инфляции — 14,5%.  При этом Минэкономразвития оценивает годовую инфляцию на уровне 6,08%. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес