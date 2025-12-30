Вышел в свет итоговый номер Газеты Дело за 2025 год.
Вышел последний в этом году выпуск Газеты Дело. Он посвящён итогам года и планам бизнеса на следующий. Если коротко, в 2025-м просто не было и никто не ждет лёгкости от грядущего года. Но предприниматели не были бы предпринимателями, если бы легко сдавались перед трудностями. И то, как компании адаптировались к переменам и как смотрят в будущее, вызывает огромное уважение. Кто-то взял кредит на новое оборудование, несмотря на высокую ставку, потому что это необходимо для развития компании. Кто-то диверсифицирует деятельность. Кто-то пересчитывает бизнес-модель. Вызовов перед экономикой сегодня немало. Но как известно, самолет взлетает против ветра. Поэтому пристегните ремни и - вперёд и вверх!
«Сегодня как никогда важно умение «заглянуть за горизонт», – убеждена генеральный директор компании «Грандстрой» Екатерина Прядко. – Да, мы не можем предугадать, какие «черные лебеди» прилетят, но учитывать влияние глобальных трендов, строить разные сценарии, адекватно оценивать ситуацию и своевременно на нее реагировать – обязаны». О том, как чувствует себя рынок жилой недвижимости, почему покупатели и девелоперы больше не ждут чудес и чему научила всех «новая нормальность», – в нашем материале.
Российские застройщики адаптируются к изменившимся условиям рынка и учатся эффективно действовать в новой – жесткой – реальности. «Будущее – за самыми упорными и целеустремленными», – уверена генеральный директор ГК «ДомСтрой» Татьяна Красноштанова. В интервью Газете Дело она поделилась вдохновляющим взглядом на трудности и объяснила, почему тех, кто способен преодолеть любые преграды, в будущем ждут лучшие времена.
Бизнес еще не успел до конца привыкнуть к налоговым изменениям 2024 года, как к концу 2025-го снова получил «подарок» в виде очередной налоговой реформы, даже более суровой, чем прошлогодняя. «Это главный вызов, адаптироваться к которому нам предстоит и в 2026, в 2027 году», – считает Олег Кривозубов, управляющий партнер юридической компании «ВС Консалт», председатель комитета по налогам Иркутского отделения «Деловой России». Что волновало бизнес в 2025 году, какие риски видят со своей стороны юристы в году наступающем, он рассказал Газете Дело.
«Иркутский рынок загородной недвижимости меняется: на нем появляется все больше действительно интересных, качественных предложений. Не хаотичная застройка СНТ, не единичные домики без инфраструктуры от небольших застройщиков, а новый формат поселков, который подразумевает весь комфорт городской жизни, но в собственном доме», – отмечает Ольга Иванова, руководитель «Олива Девелопмент» и автор проекта реновации поселка «Камертон». О том, на какие запросы покупателей сейчас отвечают девелоперы «загородки», с какими рисками им приходится работать и зачем реновировать уже готовый к продаже поселок, она рассказала нашему изданию.
В Европе это стандарт, в Москве – тренд, а в Сибири – пока ещё редкость. Фальцевая кровля, технология с вековой историей и гарантией, медленно, но верно завоёвывает российский рынок, смещая привычную мягкую черепицу и остальные металлические кровли. В Иркутске, где суровый климат «съедает» даже дорогие кровельные материалы, фальц особенно актуален. Компания «Зодчий» готова дать импульс технологии XIX века и уже запустила полный цикл производства под брендом Masterfalz. О преимуществах материала и «безальтернативном премиуме» Газете Дело рассказал основатель компании Кирилл Поляковский.
«Сидеть и ждать у моря погоды, каких-то более комфортных условий бессмысленно. Мы воспринимаем возникающие риски как данность и работаем с ними. Образно говоря, стараемся вести свой корабль между льдин», – так описывает политику ГК «ВостСибСтрой» ее генеральный директор Иван Ильичев. О том, что придает группе компаний устойчивость, как работать на сжимающемся рынке и в чем искать возможности, он рассказал в интервью Газете Дело.
Одним из важных направлений работы ГК «ВостСибСтрой» остается профессиональное управление коммерческой недвижимостью. По словам руководителя направления Геннадия Ильичева, это не только способ сохранения и приумножения средств, но и возможность контролировать концепции проектов. Как дополнительные сервисы помогают повышать доходность коммерческих площадей? Зачем создавать совместный бизнес с арендаторами? И за какими форматами будущее? Об этом – в нашем интервью.
Год назад ГК «ВостСибСтрой» анонсировала новое направление деятельности – проекты в сфере гостеприимства. Первый апарт-отель девелопера – «Эндемик» – еще строится в центре Иркутска, а инвесторы уже раскупили треть номеров. Чем привлекают вложения в такую недвижимость? Какие вопросы волнуют клиентов? И почему апарт-отели в Иркутске интересны федеральным инвесторам? Денис Денисенко, руководитель Инжиниринговой компании «ВостСибСтрой», рассказал о впечатляющих итогах года, стратегиях покупателей и перспективах отрасли.
Команда опытного загородного девелопера Антона Кондратьева вошла в состав ГК «ВостСибСтрой» чуть больше года назад. Сегодня «ВСС Дом» реализует сразу два масштабных малоэтажных проекта в пригороде Иркутска. В микрорайоне «Хрустальный Парк» на Байкальском тракте в 2026 году начнется работа над новыми кварталами. В поселке «Ново-Ямской» в Пивоварихе – продолжится строительство первой очереди и благоустройство. О том, как развивается рынок малоэтажки и почему загород стал доступнее для большего числа людей, – в нашем материале.
«Работать по госконтрактам надо уметь, в этой сфере много нюансов. Не у всех компаний есть необходимые для этого компетенции. Мы такой опыт наработали – и это нас отличает от конкурентов», – подчеркивает Аркадий Шумай, директор по строительству СК «ВостСибСтрой». В интервью Газете Дело он рассказал, по каким принципам компания выбирает объекты, как вписывается в жесткие рамки госзаказа и за счет чего планирует сохранить свою долю на сжимающемся рынке.
В последние годы иркутский рынок жилой недвижимости предлагает преимущественно проекты бизнес- и комфорт-класса. Однако потребность в «квадратах» менее высокой ценовой категории никуда не исчезла. Отвечая на нее, инжиниринговая компания «ВостСибСтрой» развивает проект «Юго-Западный» в непосредственной близости от Иркутска. Что будет представлять собой новая очередь проекта, какие решения предложили приглашенные московские урбанисты и зачем понадобились глубинные интервью с жителями, рассказал руководитель компании Денис Денисенко.
Компания T2 в период с 2022 по 2025 годы обеспечила мобильным интернетом и устойчивой голосовой связью более 35 тысяч жителей небольших сел и поселков Иркутской области. За три года сеть оператора появилась более чем в 100 населенных пунктах, в каждом из которых проживает менее 500 человек. Треть локаций была обеспечена связью в этом году. В ряде населенных пунктов доступ к мобильным услугам осуществляется с помощью российских базовых станций «Булат», которые T2 устанавливает в парт- нерстве с «Ростелекомом».
В продолжение темы отечественных разработок. Оператор Т2 совместно с группой компаний «Солар» запустил универсальное решение для защиты интернет-ресурсов малого и среднего бизнеса. Специальная облачная платформа позволяет компаниям сохранить стабильность работы сайтов и приложений в условиях кибератак, снижать финансовые риски и обеспечивать безопасность данных пользователей.
По оценкам экспертов саммита производителей «Код прибыли 2026», главными вызовами для предпринимателей в 2026 году станут изменения в налоговом законодательстве, высокая волатильность рынков и кадровый вопрос. В ходе дискуссий участники встречи обсудили, как бизнес развивается в новых условиях и на какую помощь от государства может рассчитывать. Подробности – в материале Газеты Дело.
В нынешнем году энергопотребление в Иркутской области впервые за последние лет семь не выросло, а сократилось – по итогам 9 месяцев на 7%. Региональные власти связывают это с аномально теплой зимой и запретом майнинга на юге региона. Однако ключевые проблемы – энергодефицит и перегрузка электросетей в зимний период – остаются. Поскольку сохраняется главная причина: запредельную нагрузку на сети генерирует огромное количество энергонеэффективных частных домов. Газета Дело решила выяснить, как получилось, что пригороды Иркутска заполонила некачественная, не отвечающая климатическим условиям Сибири застройка? И что с этим делать?