Вышел в свет итоговый номер Газеты Дело за 2025 год.

Вышел последний в этом году выпуск Газеты Дело. Он посвящён итогам года и планам бизнеса на следующий. Если коротко, в 2025-м просто не было и никто не ждет лёгкости от грядущего года. Но предприниматели не были бы предпринимателями, если бы легко сдавались перед трудностями. И то, как компании адаптировались к переменам и как смотрят в будущее, вызывает огромное уважение. Кто-то взял кредит на новое оборудование, несмотря на высокую ставку, потому что это необходимо для развития компании. Кто-то диверсифицирует деятельность. Кто-то пересчитывает бизнес-модель. Вызовов перед экономикой сегодня немало. Но как известно, самолет взлетает против ветра. Поэтому пристегните ремни и - вперёд и вверх!

«Работаем в “новой нормальности”» Екатерина Прядко, «Грандстрой», – о перспективах девелопмента и главных вызовах «Сегодня как никогда важно умение «заглянуть за горизонт», – убеждена генеральный директор компании «Грандстрой» Екатерина Прядко. – Да, мы не можем предугадать, какие «черные лебеди» прилетят, но учитывать влияние глобальных трендов, строить разные сценарии, адекватно оценивать ситуацию и своевременно на нее реагировать – обязаны». О том, как чувствует себя рынок жилой недвижимости, почему покупатели и девелоперы больше не ждут чудес и чему научила всех «новая нормальность», – в нашем материале.

Российские застройщики адаптируются к изменившимся условиям рынка и учатся эффективно действовать в новой – жесткой – реальности. «Будущее – за самыми упорными и целеустремленными», – уверена генеральный директор ГК «ДомСтрой» Татьяна Красноштанова. В интервью Газете Дело она поделилась вдохновляющим взглядом на трудности и объяснила, почему тех, кто способен преодолеть любые преграды, в будущем ждут лучшие времена.

«Готовиться к вызовам 2026 года надо уже сейчас» Бизнес еще не успел до конца привыкнуть к налоговым изменениям 2024 года, как к концу 2025-го снова получил «подарок» в виде очередной налоговой реформы, даже более суровой, чем прошлогодняя. «Это главный вызов, адаптироваться к которому нам предстоит и в 2026, в 2027 году», – считает Олег Кривозубов, управляющий партнер юридической компании «ВС Консалт», председатель комитета по налогам Иркутского отделения «Деловой России». Что волновало бизнес в 2025 году, какие риски видят со своей стороны юристы в году наступающем, он рассказал Газете Дело.

«Иркутский рынок загородной недвижимости меняется: на нем появляется все больше действительно интересных, качественных предложений. Не хаотичная застройка СНТ, не единичные домики без инфраструктуры от небольших застройщиков, а новый формат поселков, который подразумевает весь комфорт городской жизни, но в собственном доме», – отмечает Ольга Иванова, руководитель «Олива Девелопмент» и автор проекта реновации поселка «Камертон». О том, на какие запросы покупателей сейчас отвечают девелоперы «загородки», с какими рисками им приходится работать и зачем реновировать уже готовый к продаже поселок, она рассказала нашему изданию.

В Европе это стандарт, в Москве – тренд, а в Сибири – пока ещё редкость. Фальцевая кровля, технология с вековой историей и гарантией, медленно, но верно завоёвывает российский рынок, смещая привычную мягкую черепицу и остальные металлические кровли. В Иркутске, где суровый климат «съедает» даже дорогие кровельные материалы, фальц особенно актуален. Компания «Зодчий» готова дать импульс технологии XIX века и уже запустила полный цикл производства под брендом Masterfalz. О преимуществах материала и «безальтернативном премиуме» Газете Дело рассказал основатель компании Кирилл Поляковский.

Связь на все сто Т2 охватила мобильной сетью большее 100 малых населенных пунктов Приангарья Компания T2 в период с 2022 по 2025 годы обеспечила мобильным интернетом и устойчивой голосовой связью более 35 тысяч жителей небольших сел и поселков Иркутской области. За три года сеть оператора появилась более чем в 100 населенных пунктах, в каждом из которых проживает менее 500 человек. Треть локаций была обеспечена связью в этом году. В ряде населенных пунктов доступ к мобильным услугам осуществляется с помощью российских базовых станций «Булат», которые T2 устанавливает в парт- нерстве с «Ростелекомом». Т2 и «Солар» представили готовое решение для киберзащиты малого и среднего бизнеса

В продолжение темы отечественных разработок. Оператор Т2 совместно с группой компаний «Солар» запустил универсальное решение для защиты интернет-ресурсов малого и среднего бизнеса. Специальная облачная платформа позволяет компаниям сохранить стабильность работы сайтов и приложений в условиях кибератак, снижать финансовые риски и обеспечивать безопасность данных пользователей.

Дело за малым и средним На саммите производителей в Иркутске обсудили меры господдержки для бизнеса По оценкам экспертов саммита производителей «Код прибыли 2026», главными вызовами для предпринимателей в 2026 году станут изменения в налоговом законодательстве, высокая волатильность рынков и кадровый вопрос. В ходе дискуссий участники встречи обсудили, как бизнес развивается в новых условиях и на какую помощь от государства может рассчитывать. Подробности – в материале Газеты Дело.