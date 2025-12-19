Иркутский аэропорт перешагнул отметку в 3,7 млн пассажиров за 11 месяцев 2025 года

С января по ноябрь Иркутский аэропорт обслужил 3 722 572 пассажира, увеличив пассажиропоток на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда аэропорт принял 3 624 061 пассажира.

Особенно заметно вырос международный сектор: пассажиропоток здесь увеличился на 28,9%, составив 787 893 против 611 110 пассажиров годом ранее. На внутренних рейсах за тот же период было перевезено 2 934 679 пассажиров.

Самыми популярными направлениями на внутренних рейсах стали Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Владивосток и Красноярск. Среди зарубежных направлений наибольшей популярностью пользовались рейсы в Бангкок, Пекин, Пхукет, Ташкент и Камрань.

По количеству перевезённых пассажиров лидируют следующие авиакомпании:

1. S7 Airlines — 1 721 152 пассажира;

2. Аэрофлот — 483 659 пассажиров;

3. ИрАэро — 469 159 пассажиров;

4. Уральские авиалинии — 148 012 пассажиров;

5. Россия — 142 721 пассажир.

— Иркутский аэропорт продолжает расширять географию полётов, уверенно смотрит в будущее и уже в декабре этого года планирует достигнуть рекордной отметки в 4 миллиона пассажиров, — сообщают представители компании.

Напомним, в 2024 году аэропорт обслужил 3,957 миллиона пассажиров, что на 4,5% больше, чем в 2023 году. 11 июня в аэропорту Иркутска открылся новый терминал внутренних линий, что стало важным шагом для улучшения условий обслуживания пассажиров. Новый терминал, площадью 2,6 тысячи квадратных метров, оснащен зонами выдачи багажа, ожидания и трансфера, а также современными системами безопасности. Его строительство началось в 2023 году и завершилось осенью 2024 года.