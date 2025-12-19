В ИГУ создали комфортную среду для незрячих и слабовидящих студентов

Административный корпус ИГУ на ул. Карла Маркса, 1 оснастили умной навигацией: 120 рельефных NFC-стикеров теперь не только на дверях, но и на лестницах. Нужно поднести телефон и AI-помощник сориентирует, куда направляться. Чтобы доказать, что технологии работают, в университете провели уникальные соревнования.

Фото предоставлено пресс-службой Байкальского Сбербанка

Участники с нарушениями зрения с помощью смартфонов находили лекарство в аптечке, определяли нужную крупу среди коробок, сканировали метки на экспонатах и пересказывали о них. Сердце проекта – лекции незрячего студента Ильи Зуева. В живом диалоге он рассказал сверстникам: как правильно предложить помощь незрячему человеку и как выстроить с ним комфортное общение. После лекций студенты на практике пробовали, как работают стикеры, развивая эмпатию и готовность помогать. Этот практикум, объединил 25 волонтеров, Центр по работе с инвалидами ИГУ и Иркутскую региональную общественную организацию ВОС. Проект «Дружелюбный университет» показал, что инклюзивная среда – это не только технологии, но и люди, готовые поддержать друг друга.

«Уникальный проект Дружелюбный университет» создал комфортные условия для студентов с ограниченными возможностями здоровья. Теперь ребята с проблемами зрения могут свободно ориентироваться в административном корпусе университета благодаря установленным специальным стикерам-навигаторам. Инновационные разработки и внимательное отношение людей делают университет особенным местом, где каждый ощущает тепло и поддержку окружающих», – Рушан Сохбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

«Я рад, что в нашей жизни появляются такие технологические возможности, благодаря которым мы можем развивать инклюзию в нашем университете. Это способствует активному вовлечению незрячих и слабовидящих людей в общественную жизнь, дает им возможность проявить себя. И мы всегда стараемся поддерживать наших студентов, каждый из них может обратиться к нам за помощью», – Александр Евгеньевич Манзула, проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности Иркутского государственного университета.