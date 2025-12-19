Новости

Правительство разрабатывает антикризиснный план для РЖД

Кабинет министров рассматривает комплекс мер по улучшению финансовой ситуации «Российских железных дорог» (РЖД). Согласно источникам, правительство планирует провести реструктуризацию задолженности компании, снизить расходы и реализовать некоторые активы. Как сообщает «Коммерсантъ», программа направлена на стабилизацию финансов РЖД.

До 2024 года ОАО РЖД активно занимало на масштабную инвестпрограмму. Заимствования были резко сокращены в 2024 году, но, рассказывает один из собеседников издания на рынке, прервать их одномоментно с учетом начатых строек было невозможно. По словам собеседников “Ъ”, изначально ОАО РЖД просило 200 млрд руб. бюджетной поддержки, но Минфин отказал. В ноябре обсуждались меры поддержи ОАО РЖД в совокупности на 1,3 трлн руб., но у профильных министерств и ведомств оказались те или иные возражения.

Для решения проблемы планируется проведение переговоров с ведущими российскими банками относительно изменения условий кредитования РЖД. Предполагается, что долги будут реструктурированы на условиях выплаты процентов на уровне ставок облигаций федерального займа плюс дополнительный процент, с погашением в течение десяти лет. Возможна временная конвертация банковских кредитов в акции компании с правом обратного выкупа и поддержкой государства.

Кроме того, РЖД намерена существенно уменьшить затраты путем сокращения численности сотрудников, что позволит сэкономить минимум 73,6 миллиарда рублей. Индексация зарплат в следующем году ожидается лишь символической — всего на 0,1%. Рассматривается идея перевода руководящего состава из столицы в регионы, а также предоставление отсрочки по уплате страховых взносов вплоть до конца следующего года.

Ранее агентство Reuters сообщало, что российское правительство ведет переговоры о поддержке РЖД посредством увеличения субсидий, налоговых льгот и возможных преобразований структуры акционерного капитала.


