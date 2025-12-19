Wildberries готовится обновить дизайн своих ПВЗ

Маркетплейс Wildberries объявил о запуске программы обновления дизайна своих пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Компания разработала обновленный брендбук, содержащий инструкции по ремонту существующих точек и созданию новых. Представители площадки сообщили изданию «Ведомости», что новая концепция начнет внедряться с начала февраля 2026 года.

Основательница Wildberries Татьяна Ким подчеркнула значимость предстоящих перемен в своём Telegram-канале: «Наша цель — создать удобные и комфортные условия для каждого покупателя». Вместе с заявлением она продемонстрировала эксклюзивные снимки будущих торговых пространств, наглядно показывая, каким образом изменится внешний вид пунктов выдачи заказов в рамках глобального ребрендинга.

Так будут выглядеть ПВЗ Wildberries в новом формате. https://t.me/kimtatyana2024/596

Так будут выглядеть ПВЗ Wildberries в новом формате. https://t.me/kimtatyana2024/596

Согласно новым рекомендациям, оформление помещений станет стандартизированным, повысится удобство навигации внутри помещения, изменится дизайн интерьеров и расстановка мебели. Новые правила затронут как недавно открывшиеся точки, так и существующие, функционирующие длительное время.

Первые пробные павильоны нового формата уже запущены в разных городах России. Эти тестовые объекты позволят оценить эффективность нововведений перед полным переходом всей сети.