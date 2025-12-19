Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
«Настрой бизнеса: да, тяжело, но справимся, все получится»
«Мы стали генподрядчиками строительства нового склада OZON в Иркутске»
«Спрос на кейтеринг растет у частных лиц, а компании сокращают расходы»
Все материалы сюжета

Wildberries готовится обновить дизайн своих ПВЗ

Маркетплейс Wildberries объявил о запуске программы обновления дизайна своих пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Компания разработала обновленный брендбук, содержащий инструкции по ремонту существующих точек и созданию новых. Представители площадки сообщили изданию «Ведомости», что новая концепция начнет внедряться с начала февраля 2026 года.

Основательница Wildberries Татьяна Ким подчеркнула значимость предстоящих перемен в своём Telegram-канале: «Наша цель — создать удобные и комфортные условия для каждого покупателя». Вместе с заявлением она продемонстрировала эксклюзивные снимки будущих торговых пространств, наглядно показывая, каким образом изменится внешний вид пунктов выдачи заказов в рамках глобального ребрендинга.

<p>Так будут выглядеть ПВЗ Wildberries в новом формате. https://t.me/kimtatyana2024/596</p>

Так будут выглядеть ПВЗ Wildberries в новом формате. https://t.me/kimtatyana2024/596

<p>Так будут выглядеть ПВЗ Wildberries в новом формате. https://t.me/kimtatyana2024/596</p>

Так будут выглядеть ПВЗ Wildberries в новом формате. https://t.me/kimtatyana2024/596

Согласно новым рекомендациям, оформление помещений станет стандартизированным, повысится удобство навигации внутри помещения, изменится дизайн интерьеров и расстановка мебели. Новые правила затронут как недавно открывшиеся точки, так и существующие, функционирующие длительное время.

Первые пробные павильоны нового формата уже запущены в разных городах России. Эти тестовые объекты позволят оценить эффективность нововведений перед полным переходом всей сети.

<p>https://t.me/kimtatyana2024/596</p>

https://t.me/kimtatyana2024/596


<p>https://t.me/kimtatyana2024/596</p> <p>Так будут выглядеть ПВЗ Wildberries в новом формате. https://t.me/kimtatyana2024/596</p> <p>Так будут выглядеть ПВЗ Wildberries в новом формате. https://t.me/kimtatyana2024/596</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес