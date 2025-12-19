Доллар по 133, Urals по 69: Минфин подготовил новый бюджетный прогноз

Министерство финансов Российской Федерации подготовило новый долгосрочный прогноз основных параметров федерального бюджета на период до 2042 года. Документ, утвержденный председателем правительства Михаилом Мишустиным, основан на двух сценариях социально-экономического развития, подготовленных Минэкономразвития. Об этом пишет газета «Известия».

«Это позволит ограничить влияние внешней конъюнктуры на федеральный бюджет, укрепит его устойчивость и обеспечит необходимый уровень ресурсов для выполнения поставленных задач», – заявили в пресс-службе Минфина РФ.

Базовый сценарий, ориентированный на выполнение стратегических задач, предполагает, что к 2042 году цена на нефть Urals составит 69 долларов за баррель, а курс доллара США достигнет 133,1 рубля. Согласно прогнозу, основными драйверами роста доходов бюджета после 2026 года станут ненефтегазовые сектора экономики, в первую очередь за счет поступлений НДС и налога на прибыль.

Консервативный вариант развития предполагает более низкие доходы и более высокий уровень государственного долга по отношению к ВВП. Ведомство ожидает, что в долгосрочной перспективе цены на сырьевых рынках стабилизируются, а динамика курса рубля будет компенсировать разницу в темпах инфляции.

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко провел установочное совещание по запуску системной работы по сокращению теневого сектора экономики. Сроки исполнения мероприятий были скорректированы, и их реализацию планируется завершить к началу 2026 года.