В Иркутске запущена новая канализационно-насосная станция и реконструированный трубопровод

На правом берегу Иркутска введена в эксплуатацию новая канализационно-насосная станция «Нижний Бьеф» и обновленный напорный трубопровод протяженностью 19 километров. Проект общей стоимостью более 2,85 млрд рублей реализовывался почти два года при финансовой поддержке федерального Фонда развития территорий и бюджетов других уровней.

«Новый объект будет обслуживать около миллиона квадратных метров существующей застройки Октябрьского округа и столько же площади, которая будет введена в районе улицы Баррикад в рамках будущего строительства до 2030 года. Также к системе планируется подключить объекты, расположенные вдоль Байкальского тракта», – сообщает в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Запуск этих сооружений позволит разгрузить центральные городские инженерные сети и повысить надежность предоставления коммунальных услуг для жителей. Работы велись в рамках комплексного подхода к модернизации инфраструктуры города.