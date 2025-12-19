В Иркутске ограничивается продажа алкоголя рядом с местами новогодних и рождественских праздников

В Иркутске вводятся временные ограничения на розничную продажу алкогольной продукции в местах массового празднования Нового года и Рождества. Соответствующее распоряжение подписал заместитель мэра города.

Мера направлена на обеспечение общественного порядка во время праздничных гуляний. Списком, утвержденным городской администрацией, определено 21 место проведения мероприятий.

Исключение сделано для предприятий общественного питания, таких как рестораны и кафе, которые смогут продавать алкоголь посетителям в обычном режиме. Запрет распространяется только на розничную торговлю вне точек общепита.

Ограничения вводятся на основании регионального постановления об установлении требований в сфере розничной продажи алкоголя. Несоблюдение запрета является административным правонарушением.