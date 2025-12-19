Президент России Владимир Путин сообщил, что российские войска успешно контролируют ситуацию на протяжении всей линии фронта, выступая на ежегодной прямой линии, которую транслирует РБК. По словам главы государства, наступление идет по всем направлениям, хотя темпы продвижения варьируются. Российские военнослужащие постепенно оттесняют противника.

Особое внимание Путин уделил ситуации вокруг городов Красноармейска (ныне Покровск) и Красного Лимана, подчеркнув, что украинская сторона пытается восстановить контроль, однако несет значительные потери. Президент выразил уверенность, что Краснолиманский район вскоре перейдет под контроль России.

Кроме того, он упомянул успешное взятие Северcка, открывающего путь к важному промышленному центру — городу Славянску. Что касается направлений Харьковской и Сумской областей, Путин подтвердил создание зон безопасности, отметив возвращение под российский контроль городов Волчанска и Купянска соответственно.

Президент России Владимир Путин 19 декабря 2025 года проводит традиционную ежегодную встречу в формате прямой линии с элементами пресс-конференции. Во время мероприятия глава государства отвечает на вопросы зрителей и журналистов. Сбор вопросов начался заранее, всего было получено более двух миллионов обращений.