Новости

Итоги 2025. Прогнозы 2026
«Настрой бизнеса: да, тяжело, но справимся, все получится»
«Мы стали генподрядчиками строительства нового склада OZON в Иркутске»
«Спрос на кейтеринг растет у частных лиц, а компании сокращают расходы»
Все материалы сюжета

Россельхозбанк выпустил новое мобильное приложение для пользователей iOS

Приложение «Ягодный фест» позволит как действующим, так и новым клиентам оставаться на связи с РСХБ, получать регулярные пуш-уведомления о состоянии финансов, а также пользоваться другими сервисами экосистемы Россельхозбанка.

Банк рекомендует пользователям iOS отключить автообновления после скачивания приложения и не удалять уже установленные сервисы РСХБ. При этом у клиентов сохраняется возможность пользоваться интернет-банком, который работает в штатном режиме.

Приложения Банка, установленные ранее, продолжают работать на всех устройствах операционной системы iOS.

Релиз приложения «Ягодный фест» в AppStore состоялся 19 декабря. Предыдущая версия мобильного банка была удалена из магазина приложений компанией Apple в марте 2025 года.

Реклама. Иркутский региональный филиал АО "Российский Сельскохозяйственный банк". Россельхозбанк erid:2VfnxxSSF5B

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес