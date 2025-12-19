Россельхозбанк выпустил новое мобильное приложение для пользователей iOS

Приложение «Ягодный фест» позволит как действующим, так и новым клиентам оставаться на связи с РСХБ, получать регулярные пуш-уведомления о состоянии финансов, а также пользоваться другими сервисами экосистемы Россельхозбанка.

Банк рекомендует пользователям iOS отключить автообновления после скачивания приложения и не удалять уже установленные сервисы РСХБ. При этом у клиентов сохраняется возможность пользоваться интернет-банком, который работает в штатном режиме.

Приложения Банка, установленные ранее, продолжают работать на всех устройствах операционной системы iOS.

Релиз приложения «Ягодный фест» в AppStore состоялся 19 декабря. Предыдущая версия мобильного банка была удалена из магазина приложений компанией Apple в марте 2025 года.