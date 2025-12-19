«Это грабёж» – Путин о конфискации российских активов

Новости

Президент России Владимир Путин резко осудил планы Евросоюза по конфискации замороженных российских активов, охарактеризовав такую меру как откровенный грабеж. Выступая на программе «Итоги года», которую транслирует РБК, Путин подчеркнул, что подобные действия являются грубым нарушением международного права и нормальных принципов взаимоотношений государств.

"Попытки отобрать наши активы — это не просто воровство, а именно грабеж. Ведь речь идет о действиях, совершаемых публично и насильственно," — пояснил он.

Ранее стало известно, что участники саммита Европейского Союза ранее не достигли согласия относительно идеи экспроприации замороженных российских активов, намереваясь передать их Украине в качестве "репарационного кредита". В результате вместо предлагаемого изначально объема помощи в €140 млрд, была принята компромиссная мера — выделение финансовой поддержки Киеву в размере €90 млрд сроком на ближайшие два года. Эта сумма оказалась значительно ниже первоначальной суммы, обозначенной как возможный "репарационный кредит".


