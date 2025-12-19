Провал попыток изъять замороженные российские активы на саммите Евросоюза продемонстрировал политическую слабость канцлера ФРГ Фридриха Мерца и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пишет американская газета The New York Times. Несмотря на настойчивость европейских лидеров, идея изъятия российских активов не получила одобрения всех членов ЕС, передаёт ТАСС.

Решение провести саммит по этому вопросу объяснялось желанием показать миру, что Европа способна решать глобальные проблемы самостоятельно, независимо от давления США и России. Однако вместо демонстрации единства европейские лидеры столкнулись с нерешительностью и разногласиями внутри блока.

Альтернативой "репарационному кредиту" стала выделенная помощь Украине в размере €90 млрд на последующие два года, что существенно меньше изначального планируемого объема в €140 млрд.

Таким образом, провал планов фонда дер Ляйен и Меркеля демонстрирует глубокую трещину в единой европейской стратегии и неспособность эффективно реагировать на международные кризисы.

18 декабря российские власти предупредили о возможности введения контрмер в отношении активов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Норвежского суверенного фонда и голландской пенсионной компании APG, находящихся в России. В настоящее время в России находится около €603 млн активов ЕБРР, который с 2014 года не осуществляет новых инвестиций в страну. Представители указанных организаций отказались комментировать ситуацию. Центробанк России не уточнил, какие именно учреждения могут попасть под меры, отметив лишь, что речь идёт об организациях, которые «незаконно удерживают и блокируют возможность Банка России распоряжаться своими активами».