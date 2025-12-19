Путин допускает снижение инфляции до 5,7–5,8% в 2025 году

Президент России Владимир Путин допускает вероятность снижения уровня инфляции в 2025 году ниже отметки в 6%. Так, согласно оценкам, инфляция может составить порядка 5,7–5,8%. Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции, совмещённой с прямой линией «Итоги года – 2025».

Комментируя экономическую динамику, Путин подчеркнул, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2025 году ожидается на уровне 1%, тогда как за последние три года прирост составляет 9,7%. Для сравнения, аналогичный показатель в зоне Евро равен лишь 3,1%.

Подводя итог, президент заметил, что стабильные показатели роста экономики связаны с целенаправленными действиями российского правительства и Центробанка, направленными на регулирование инфляционных процессов. «Нам удаётся справляться с этой задачей», — добавил он.

Уровень инфляции напрямую влияет на уровень ключевой ставки. На заседании Центробанка, которое состоится сегодня, 19 декабря, большинство экспертов (17 из 23) ожидают снижения ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов — до 16%. Часть респондентов склоняется к более значительному снижению — на полный процентный пункт, до 15,5%, либо сохраняет мнение о целесообразности сохранения текущего уровня в 16,5%. Только три эксперта выступили за неизменность действующей ставки.