Банк России снизил ключевую ставку до 16% годовых

Совет директоров Банка России 19 декабря 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до уровня 16,00% годовых. Это решение обусловлено снижением устойчивых показателей текущего роста цен, несмотря на некоторый рост инфляционных ожиданий.

«Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики», – говорится в сообщении регулятора.

В своих решениях регулятор будет ориентироваться на достижение целевого уровня инфляции, который оценивается в 4,0–5,0% в 2026 году. По прогнозам Центробанка, устойчивая инфляция достигнет 4% во второй половине 2026 года, а в 2027 году и далее будет стабильно находиться на цели.