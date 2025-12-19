Путин призвал устранить корни украинского конфликта для мирного разрешения

Президент России Владимир Путин на совместимой с прямой линией пресс-конференции "Итоги года – 2025" заявил, что Москва готова завершить украинский конфликт мирным путём, при условии устранения его коренных причин. Вместе с тем, Путин подчеркнул отсутствие признаков желания украинской стороны разрешить конфликт таким образом.

Рассматривая причины возникновения кризиса, Путин указал на государственный переворот на Украине в 2014 году и постоянные усилия Запада, направленные на включение страны в состав НАТО. Именно эти факторы, по его мнению, стали ключевыми причинами противостояния.

Говоря о конкретных требованиях России для урегулирования, Путин напомнил июньские положения прошлого года, сформулированные Министерством иностранных дел РФ. Среди условий значатся вывод украинских сил с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание указанных регионов частью России, нейтрализация и демилитаризация Украины, её безъядерный статус, а также снятие антироссийских санкций.