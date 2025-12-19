Новости

Путин назвал Зеленского талантливым актёром без иронии

Президент России Владимир Путин положительно отозвался о художественных талантах своего коллеги Владимира Зеленского, комментируя опубликованное в интернете видео, где украинский лидер запечатлён рядом со стелой на въезде в Купянск. Отметив, что Зеленский обладает актерским даром, Путин уточнил, что знаком с его работами ещё до вступления в должность главы государства.

Вместе с тем российский лидер намекнул на сомнительную подлинность ролика, сообщив, что указанный объект расположен на окраине города, буквально на границе контролируемой зоны. «Стоять на пороге смысла нет, заходи в дом, если территория действительно под вашим контролем», — иронично заметил Путин.

Видеозапись, ставшая предметом комментария, появилась в социальных сетях накануне. На ней Зеленский призывает Вооружённые силы Украины демонстрировать боеспособность на поле боя, подчёркивая важность успеха для дальнейших дипломатических усилий.

Этот эпизод вызвал широкий резонанс в российском обществе и привлек внимание многочисленных комментаторов и экспертов, отмечающих возможные признаки монтажа и недостоверности происходящего.


