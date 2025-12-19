Новости

Прямая линия с президентом, 19 декабря 2025
Повышение налогов не вечно — Путин
Путин назвал Зеленского талантливым актёром без иронии
Путин призвал устранить корни украинского конфликта для мирного разрешения
Повышение налогов не вечно — Путин

Президент России Владимир Путин объяснил, что целью увеличения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) является стабилизация государственных финансов и балансирование бюджета. Соответствующее заявление он сделал на мероприятии "Итоги года", проходящем в Гостином дворе.

По словам главы государства, увеличение налоговой нагрузки позволило достичь определенной степени устойчивости бюджета, однако оно носит временный характер. "Ставка в 22% введена временно, и со временем предстоит вернуться к снижению налогов", — подчеркнул Путин.

Путин также подчеркнул, что производственные предприятия не должны столкнуться с негативными последствиями введения нового налогообложения. Одновременно он особо отметил, что главная цель заключается в увеличении реальных доходов бюджета, а не создании вечных обременений.

В завершение разговора Путин ясно дал понять, что временные налоговые изменения носят ограниченный срок действия и конечной целью является снижение налогового бремени в будущем.


/ Сибирское Информационное Агентство /
