Необходимо, чтобы рождение детей стало модным в России – Путин

Владимир Путин поднял проблему низкой рождаемости, отметив её глобальность среди развитых стран мира. Президент обратился к теме демографической ситуации в ходе своей ежегодной итоговой встречи "Итоги года".

По словам Путина, практически каждая страна с крупной постиндустриальной экономикой сталкивается с аналогичными проблемами. В частности, он привел статистику, согласно которой Япония имеет коэффициент рождаемости всего лишь около 0,8 ребенка на одну женщину, Южная Корея – 0,7, тогда как в России этот показатель составляет порядка 1,4, и достижение коэффициента хотя бы в 2 представляется крайне сложной задачей.

При этом глава государства обратил внимание на позитивные тенденции, отмечающиеся в 25 регионах. «Это говорит о том, что наши коллеги на местах, в регионах, если уделяют этому должное внимание, многое получается. В том числе в такой непростой, но очень важной для страны сфере, как демография», – подчеркнул глава государства.

Отдельно Путин коснулся проблемы предоставления социальной поддержки многодетным семьям, выразив недовольство системой, при которой меры помощи прекращаются сразу после небольшого повышения дохода семьи над установленным порогом. По мнению президента, подобная политика создаёт негативные стимулы и препятствует улучшению материального положения многодетных родителей. Глава государства призвал пересмотреть такую практику, надеясь, что Минфин и Правительство прислушаются к данному обращению.

Кроме того, Путин подчеркнул необходимость популяризации идеи создания семьи. «Необходимо, чтобы рождение детей стало модным в России. Важно настроить молодых людей создавать семьи как можно раньше», – заявил президент. Он подчеркнул, что «материальная составляющая важна, но еще важнее состояние души».

Ранее Владимир Путин отмечал, что предпринятые государством меры в области демографии оказались недостаточными. Он заметил, что показатели рождаемости продолжают падать, и предложил расширить поддержку не только женщин-матерей, но и мужчин-отцов.

Президент напомнил, что в уходящем году были введены важные изменения, такие как корпоративно-демографический стандарт, а также запущены дополнительные инициативы, нацеленные на повышение качества жизни семей с детьми. Однако, по его убеждению, впереди предстоит большая работа по формированию четких стратегических целей, направленных на решение демографических проблем на долгосрочную перспективу.