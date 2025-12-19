Новости

Президент отказался продлить отсрочку штрафов для недобросовестных застройщиков

Президент России Владимир Путин высказался против дальнейшего продления моратория на наложение штрафов застройщиков, нарушающих сроки сдачи жилых объектов. Соответствующее заявление прозвучало в рамках традиционного формата прямой линии главы государства с гражданами.

«Историю надо заканчивать», – сказал глава государства.

Он отметил, что действующая мера была временной поддержкой отрасли. Президент сообщил, что данное послабление завершит своё действие, и правительству рекомендовано больше не пролонгировать документ.

Ранее заместитель председателя российского правительства Марат Хуснуллин подтвердил намерение кабинета министров отказаться от продолжения льготного режима для застройщиков. Согласно официальным данным, доля замороженных или затянувшихся жилищных проектов увеличилась до критического показателя в 19%, причем общее количество пострадавших дольщиков достигло отметки в 132 тысячи человек.

Дополнительно портал Единой информационной системы жилищного строительства ("Единый ресурс застройщиков") предоставил сведения о масштабах проблемы: на июнь текущего года объём жилой недвижимости, строительство которой сопровождалось нарушением установленных сроков сдачи, составил 12,25 миллиона квадратных метров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
