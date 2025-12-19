Новости

Прямая линия с президентом, 19 декабря 2025
Повышение налогов не вечно — Путин
Будьте счастливы и гордитесь страной – напутствие Путина молодым
Путин озвучил условия отказа России от новых боевых действий
Путин озвучил условия отказа России от новых боевых действий

Российский президент Владимир Путин ясно обозначил условия, при которых исключены любые новые военные действия со стороны России. Выступая на мероприятии «Итоги года», он предупредил, что никаких дальнейших специальных операций не последует, если Запад начнет действовать добросовестно и проявит уважение к интересам Москвы.

«Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением, будете соблюдать наши интересы, так же, как и мы постоянно пытались соблюдать ваше. Если вы не будете нас надувать, как надули с расширением НАТО», — сказал президент.

 Путину напомнил обещание западных лидеров о том, что НАТО не двинется на восток ни на один сантиметр, однако впоследствии оказалось, что это обещание было нарушено. Таким образом, руководство НАТО само создало ситуацию недоверия и конфронтации.

Путин также подверг критике Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, выразив недоумение по поводу заявлений Рютте о вероятности войны с Россией.

«Ну что он несет? <…> Почитайте новую стратегию национальной безопасности США. Что там написано? США, обращаю внимание, ключевой игрок НАТО. США – создатель НАТО, главный спонсор НАТО, все основные средства поступают от США. И деньги, и технологии военные, и вооружения», – подчеркнул Путин.

По его словам, в новой стратегии США Россия не указывается «в качестве врага и в качестве цели». В то же время Рютте готовится к войне с Москвой.

Подводя итоги своего выступления, Путин вновь повторил мысль о готовности России остановить любое применение силы, если обеспечиваются необходимые гарантии безопасности и уважения национальных интересов. Он подчеркнул, что такое сотрудничество могло бы принести пользу обеим сторонам, поскольку совместный потенциал Европы и России способен превзойти достижения США.


/ Сибирское Информационное Агентство /
