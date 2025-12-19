Новости

Прямая линия с президентом, 19 декабря 2025
Повышение налогов не вечно — Путин
Будьте счастливы и гордитесь страной – напутствие Путина молодым
Путин озвучил условия отказа России от новых боевых действий
Банк России снизил ключевую ставку до 16% годовых: что дальше?

Банк России на заключительном в этом году заседании совета директоров ожидаемо понизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 16% годовых. Основанием для такого решение стало замедление годовой инфляции в ноябре текущего года до 6,4% и недельной инфляции в декабре до 0-0,05%.

Препятствием для более существенного снижения «ключа» стали продолжающие рост инфляционные ожидания, которые в декабре выросли с ноябрьских 13,3% до 13,7%.

– Банк России не собирался рисковать на фоне ожидаемого повышения НДС с 1 января, которое является проинфляционным фактором, краткосрочно увеличивая индекс потребительских цен примерно на 1 процентный пункт, а также подстёгивает дальнейший рост инфляционных ожиданий населения, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Дополнительными проинфляционными факторами в январе могут быть повышение тарифов ЖКХ, платы за проезд в пассажирском транспорте, а также традиционный зимний рост плодоовощной инфляции. С учётом всех этих факторов мы ожидаем, что ЦБ РФ на первом заседании совета директоров в феврале 2026 года возьмёт недолгую паузу в снижении ключевой ставки.

В декабре 2018 года в преддверии повышения НДС с 1 января 2019 года Банк России краткосрочно повысил ключевую ставку, но уже весной 2019 года на фоне снижение инфляции вернулся к смягчению ДКП. Мы ожидаем, что регулятор после февральской паузы может возобновить снижение ключевой ставки с марта или апреля 2026 года, более вероятным сроком возобновления смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ мы считаем апрель 2026 года.

– В 2026 году мы ожидаем замедления инфляции до 4-5%. На фоне ожидаемого снижения инфляции мы прогнозируем, что ключевая ставка ЦБ РФ в следующем году может быть снижена 6 раз и опуститься к концу декабря 2026 года до 11-12% годовых., – резюмирует Наталья Мильчакова.


