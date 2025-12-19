Новости

Прямая линия с президентом, 19 декабря 2025
Повышение налогов не вечно — Путин
Будьте счастливы и гордитесь страной – напутствие Путина молодым
Путин озвучил условия отказа России от новых боевых действий
Все материалы сюжета

ВТБ оперативно снижает ставки по кредитам вслед за решением Центробанка

ВТБ оперативно отреагировал на решение Банка России снизить ключевую ставку на 50 б.п. до 16% годовых и объявил о пересмотре условий по кредитам наличными. По данным банка, максимальное снижение ставок достигло 3 п.п., что стало одним из самых заметных шагов на рынке сразу после заседания регулятора. При этом депозитные ставки пока остаются на высоких уровнях и доходят до 16% годовых, что отражает осторожный подход банков к управлению ликвидностью.

Читайте также:

Рост экономики России в 2025 году искусственно замедлен для борьбы с инфляцией
19 декабря 2025
Банк России снизил ключевую ставку до 16% годовых: что дальше?
19 декабря 2025

– Если смотреть шире, ВТБ здесь не исключение, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – В декабре 2025 года крупные банки начали аккуратно снижать кредитные ставки еще до заседания ЦБ, закладывая в условия ожидания смягчения денежно-кредитной политики. Это касалось прежде всего необеспеченных кредитов, где чувствительность к ключевой ставке выше, а конкуренция за качественного заемщика усилилась на фоне замедления инфляции и снижения ее фактической траектории к нижней границе прогноза ЦБ.

После сегодняшнего решения регулятора этот процесс, на взгляд экспертов, продолжится. В ближайшие недели банки могут дополнительно снизить ставки по кредитам еще на 0,5–1 п.п., прежде всего в сегменте кредитов наличными и автокредитов. Однако резкого удешевления ждать не стоит.

– ЦБ прямо сигнализирует о сохранении жестких денежно-кредитных условий, а прогноз ключевой ставки на 2026 год в диапазоне 13–15% означает плавное, а не ускоренное смягчение монетарной политики. Это будет сдерживать скорость снижения ставок для заемщиков и поддерживать высокий уровень доходности по вкладам как минимум в первой половине следующего года, – резюмирует Владимир Чернов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Ключевая ставка":
Все материалы сюжета (315)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес