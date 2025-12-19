ВТБ оперативно снижает ставки по кредитам вслед за решением Центробанка

ВТБ оперативно отреагировал на решение Банка России снизить ключевую ставку на 50 б.п. до 16% годовых и объявил о пересмотре условий по кредитам наличными. По данным банка, максимальное снижение ставок достигло 3 п.п., что стало одним из самых заметных шагов на рынке сразу после заседания регулятора. При этом депозитные ставки пока остаются на высоких уровнях и доходят до 16% годовых, что отражает осторожный подход банков к управлению ликвидностью.

– Если смотреть шире, ВТБ здесь не исключение, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – В декабре 2025 года крупные банки начали аккуратно снижать кредитные ставки еще до заседания ЦБ, закладывая в условия ожидания смягчения денежно-кредитной политики. Это касалось прежде всего необеспеченных кредитов, где чувствительность к ключевой ставке выше, а конкуренция за качественного заемщика усилилась на фоне замедления инфляции и снижения ее фактической траектории к нижней границе прогноза ЦБ.

После сегодняшнего решения регулятора этот процесс, на взгляд экспертов, продолжится. В ближайшие недели банки могут дополнительно снизить ставки по кредитам еще на 0,5–1 п.п., прежде всего в сегменте кредитов наличными и автокредитов. Однако резкого удешевления ждать не стоит.

– ЦБ прямо сигнализирует о сохранении жестких денежно-кредитных условий, а прогноз ключевой ставки на 2026 год в диапазоне 13–15% означает плавное, а не ускоренное смягчение монетарной политики. Это будет сдерживать скорость снижения ставок для заемщиков и поддерживать высокий уровень доходности по вкладам как минимум в первой половине следующего года, – резюмирует Владимир Чернов.