Рост экономики России в 2025 году искусственно замедлен для борьбы с инфляцией

В ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что снижение темпов роста российской экономики в 2025 году – ожидаемое и запланированное.

Он сообщил, что в 2025 году рост ВВП России составит около 1%, Высокими темпами роста, наблюдавшимися в 2024 году, пришлось пожертвовать ради борьбы с инфляцией. «В итоге после принятых ЦБ РФ и правительством мер к концу года инфляция в России снизится до уровня 5,7-5,8%», — сообщил президент.

– Мы неоднократно говорили, что замедление темпов экономического роста в России в 2025 году стало результатом нескольких факторов. Во-первых, снижения потребительского спроса в условиях высокой инфляции. Во-вторых, высоких процентных ставок банков, что привело к дефициту финансовых ресурсов у бизнеса и замедлению инвестиционной активности, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Влияние снижения ключевой ставки ЦБ РФ может положительно сказаться на российской экономике по итогам 4 квартала 2025 года. Временной лаг между снижением ключевой ставки и реакцией реального сектора экономики на эту меру составляет около 3-4 месяцев. В настоящее время экономическую динамику в России можно охарактеризовать как «мягкую посадку» экономики, означающую, что экономика страны смогла избежать рецессии.

Некоторые сектора экономики покажут рост в текущем году выше, чем темпы роста ВВП в целом. В том числе рост выпуска продукции сельского хозяйства ожидается по итогам 2025 года на уровне 3%, что превысит темпы роста ВВП.

– Полагаем, что для достижения более высоких темпов экономического роста в России ЦБ РФ нужно снижать ключевую ставку хотя бы до 12-14% годовых. Мы ожидаем, что в 2026 году «ключ» будет снижен до 11-12% годовых. Если по итогам 2025 года ожидаем роста экономики России примерно на 0,8-1%, то более существенного роста, на 1,5-2%, можно будет ожидать уже в 2026 году, – резюмирует Наталья Мильчакова.