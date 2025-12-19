Новости

Прямая линия с президентом, 19 декабря 2025
Повышение налогов не вечно — Путин
Будьте счастливы и гордитесь страной – напутствие Путина молодым
Путин озвучил условия отказа России от новых боевых действий
Все материалы сюжета

Будьте счастливы и гордитесь страной – напутствие Путина молодым

Президент России Владимир Путин направил важное послание будущим поколениям россиян, выступая в эфире программы «Итоги года». Он выразил надежду, что потомки будут испытывать чувство гордости за страну и гордиться собственными родителями.

Читайте также:

Повышение налогов не вечно — Путин
19 декабря 2025
Рост экономики России в 2025 году искусственно замедлен для борьбы с инфляцией
19 декабря 2025

Обратившись к ведущему передачи, президент предложил символично написать письмо будущему поколению, используя бумагу и ручку. В своём обращении он выразил искреннюю мечту, чтобы будущие россияне испытывали радость и счастье от проживания в России.

«Мы, жившие в России, в нескончаемом потоке времени, в XX и XXI в., с благодарностью воспринимали все, что было сделано нашими предшественниками, нашими предками. Мы жили, как все, везде и всегда – нашими текущими заботами. Но мы не стояли на месте, мы шли вперед, мы работали, боролись, сражались и наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем, думали о вас», – диктовал Путин.

Глава государства сообщил, что вера в будущее России позволяет ему не унывать.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Прямая линия с президентом, 19 декабря 2025":
Все материалы сюжета (14)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес