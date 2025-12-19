Газета Financial Times раскрыла подробности внутренних дебатов Евросоюза по вопросу возможной конфискации российских активов для финансирования украинского кредита. Сообщается, что итальянский премьер-министр Джорджа Мелони выступила противником подобной инициативы, оказывая значительное влияние на переговоры, передаёт газета "Ведомости".

Один из высокопоставленных дипломатов ЕС анонимно поделился мнением, называя Мелони главным «убийцей» идеи изъятия российских активов. Как пишет газета, два лидера — французский президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони — выразили тревогу по поводу перспективы, связанной с финансовыми обязательствами, которые хотела возложить на них Бельгия. Речь идёт о гарантиях, необходимых для разделения риска, возникающего при погашении Украиной полученного кредита.

По информации брюссельских чиновников, оба руководителя выступали категорически против участия в данном механизме, и их возражения оказали решающее воздействие на атмосферу переговоров.

Этот эпизод показал, насколько чувствительной оказалась тема распределения обязательств между государствами-участниками Евросоюза. Решение вопроса вызвало значительные споры, и позиция итальянцев совместно с Францией повлияла на общий ход переговоров.

Во время прямой линии Владимир Путин осудил саму идею изъятия российских активов, сравнив её с открытым грабежом. "Попытки отобрать наши активы — это не просто воровство, а именно грабеж. Ведь речь идет о действиях, совершаемых публично и насильственно," — пояснил он.

Ранее Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента России, предупредил, что незаконное применение замороженных российских резервов негативно повлияет на доверие инвесторов к финансовой системе Евросоюза. По его словам, финансовая система ЕС «рухнет», потому что нелегальные действия отпугивают других инвесторов от хранения активов в Евросоюзе.