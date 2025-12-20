Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 декабря: 11 246,2197 руб/1 г золота и 172,0500/1 г серебра

ЦБ РФ с 20 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 11 246,2197 руб.
- 1 грамм серебра - 172,0500 руб.
- 1 грамм платины - 4 993,2998 руб.
- 1 грамм палладия - 4 440,5098 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 73,8899 р. (0,66%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,3700 р. (1,40%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 89,1101 р. (1,82%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 213,0300 р. (5,04%).