В Иркутске на выходных выведут на улицы всю снегоуборочную технику

В выходные дни в Иркутске дорожные и коммунальные службы продолжают работы по уборке снега и ликвидации последствий снегопада. Основной упор будет сделан на борьбу с колейностью на дорогах и вывоз снежных масс с улиц города.

«Мы задействуем всю технику, включая резервную, а также машины, взятые в наем. Будем убирать колеи и вывозить снег», — сообщил начальник производства МУП «Иркутскавтодор» Андрей Наифантьев.

В планах подрядных организаций — работа во всех районах города, включая расчистку дорог, тротуаров, мостов и остановок общественного транспорта. Противогололёдными материалами будут обработаны наиболее проблемные участки, такие как подъемы и спуски.


/ Сибирское Информационное Агентство /
