Водопровод прорвало в Иркутске в микрорайоне Радужный

В ночь с 19 на 20 декабря аварийные службы Иркутска полностью ликвидировали последствия повреждения водопровода в микрорайоне Радужный. Работы по устранению аварии были завершены в 3:08, холодное водоснабжение восстановлено.

Повреждение магистрального водопровода произошло 19 декабря из-за строительных работ в районе дома №95 на улице Варламова. Вода вышла на проезжую часть, что потребовало временного отключения водоснабжения и срочного ремонта.

После устранения аварии коммунальные службы также провели противогололедную обработку участков дороги, которые были подтоплены. Временное отключение воды было введено с 18:30 19 декабря для безопасного проведения аварийно-восстановительных работ.


Сибирское Информационное Агентство
