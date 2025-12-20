Уитакер предупреждает: боевые действия в Украине продолжатся в 2026 году

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью FoxNews заявил, что Украине следует готовиться к продолжению боевых действий в 2026 году, поскольку мирное соглашение может не быть окончательно достигнуто к концу 2025 года. Он отметил, что именно из этого исходят решения западных союзников о дальнейшей финансовой поддержке Киева, включая одобренный Европейским союзом кредит в размере 105 млрд долларов, часть которого предназначена на военные расходы Украины, сообщает газета "Ведомости".

«Украине также следует быть готовой сражаться в 2026 году. Если мы войдем в эту зиму без мирного соглашения, боевые действия продолжатся», — подчеркнул Уитакер.

В то же время президент России Владимир Путин на пресс-конференции «Итоги года – 2025» заявил, что Москва готова завершить конфликт мирным путём, но при условии устранения его коренных причин. При этом Путин отметил отсутствие признаков желания украинской стороны разрешить конфликт таким образом. Среди требований России для урегулирования конфликта — вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, признание этих регионов частью России, нейтрализация и демилитаризация Украины, её безъядерный статус, а также снятие антироссийских санкций.