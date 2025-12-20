Инфляция мечты: Набиуллина просит у Деда Мороза 4% в 2026 году

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в новом 2026 году она мечтает не только снизить уровень инфляции до целевых 4%, но и обеспечить долгосрочную устойчивость низких ценовых колебаний. Это было озвучено ею на пресс-конференции, посвященной решению Совета директоров ЦБ по изменению ключевой процентной ставки, сообщает РБК.

Корреспондент поинтересовался, исполнилось ли прошлогоднее пожелание главы регулятора, касающееся уровня инфляции на 2025 год, и какое желание она высказывает на предстоящий период.

Набиуллина подчеркнула, что хотя ее прошлые пожелания совпадают с результатами успешной макроэкономической политики, цель на будущий год заключается не столько в достижении конкретной цифры, сколько в обеспечении стабильной экономики и уверенности бизнеса и населения в сохранении низкого уровня инфляции.

Кроме того, она отметила, что ощущаемые россиянами последствия благоприятной динамики инфляции становятся заметны постепенно, поэтому одной лишь статистики недостаточно. Важно, чтобы граждане почувствовали реальные выгоды от пониженного уровня инфляции.

Подводя итоги уходящего года, Набиуллина констатировала значительное улучшение общей ситуации с ценами. Годовая инфляция упала ниже отметки в 6%, а среднемесячные значения ноября приближаются к искомым 4%. Однако главная задача регулятора состоит в том, чтобы сохранить такую динамику в течение длительного периода.

Отдельно Набиуллина предупредила о рисках временного ускорения инфляции в первой половине 2026 года вследствие запланированных изменений налоговой нагрузки и увеличения стоимости коммунальных услуг. Инфляционные ожидания остаются высоким фактором риска, поэтому Банк России намерен внимательно отслеживать ситуацию и действовать гибко, исключив автоматическое снижение ключевой ставки.

Напомним, что решением Совета директоров Банка России от 19 декабря ключевая ставка была снижена с 16,5% до 16%. Регулятор объяснил такое решение стабилизацией экономического роста и уменьшением краткосрочных рисков инфляции, несмотря на недавний рост инфляционных ожиданий и сохраняющийся высокий уровень кредитной активности.