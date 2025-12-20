Экономика стабилизируется: Набиуллина назвала сроки выхода из перегрева

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что российская экономика вернется к состоянию равновесия и перестанет находиться в состоянии перегрева уже в первом полугодии 2026 года. Такое заявление прозвучало на прошедшей пресс-конференции, посвящённой обсуждению решений совета директоров финансового регулятора, передаёт ТАСС.

Набиуллина пояснила, что процесс нормализации экономики сопровождается замедлением инфляции, что свидетельствует о постепенном восстановлении баланса. Она выразила уверенность, что благодаря этому экономическая ситуация стабилизируется в указанный срок.

В ходе большой пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что снижение темпов роста российской экономики в 2025 году – ожидаемое и запланированное.

Он сообщил, что в 2025 году рост ВВП России составит около 1%, Высокими темпами роста, наблюдавшимися в 2024 году, пришлось пожертвовать ради борьбы с инфляцией. «В итоге после принятых ЦБ РФ и правительством мер к концу года инфляция в России снизится до уровня 5,7-5,8%», — сообщил президент.

Напомним, что решением Совета директоров Банка России от 19 декабря ключевая ставка была снижена с 16,5% до 16%.

По мнению аналитиков, влияние снижения ключевой ставки ЦБ РФ может положительно сказаться на российской экономике по итогам 4 квартала 2025 года. Временной лаг между снижением ключевой ставки и реакцией реального сектора экономики на эту меру составляет около 3-4 месяцев. В настоящее время экономическую динамику в России можно охарактеризовать как «мягкую посадку» экономики, означающую, что экономика страны смогла избежать рецессии.