Пять главных препятствий на пути к миру между Россией и Украиной — WSJ

The Wall Street Journal выделила пять ключевых препятствий на пути к миру между Россией и Украиной, несмотря на продолжающиеся обсуждения обновленного мирного плана, предложенного США. Согласно изданию, передаёт РБК, стороны конфликта расходятся по принципиальным вопросам, среди которых:

1. Территориальный вопрос. Россия требует вывода украинских войск из Донбасса, тогда как Киев отказывается уступать территории, ссылаясь на Конституцию. США оказывают давление на Украину ради скорейшего прекращения конфликта. Путин заявил, что в случае отказа от диалога Россия добьётся освобождения своих «исторических земель» военным путём.

2. Отказ Украины от стремления вступить в НАТО. Хотя план США не предусматривает членства Украины в альянсе, Зеленский отвергает требования отказаться от этой цели, подчёркивая, что изменения в Конституции должны решать украинцы. Россия настаивает на нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе Украины.

3. Численность украинской армии. США предлагали сократить численность ВСУ до 600 тыс., Украина и Европа настаивают на лимите в 800 тыс. Киев считает определение состава вооружённых сил своим суверенным правом. В российском меморандуме по урегулированию также есть пункт о лимите численности.

4. Статус русского языка. Москва требует вернуть русский язык в украинское медиапространство и образование. Первоначальный план США включал признание русского официальным языком, но Киев считает ограничение российских СМИ необходимым для борьбы с пропагандой. По опросам, около 32% украинцев говорят по-русски дома, но 58% выступают против преподавания русского в школах.

5. Контроль над Запорожской АЭС. Киев критикует предложение США о совместном управлении АЭС Россией и Украиной, указывая на отсутствие договорённостей по безопасности. Москва не исключает сотрудничества с Вашингтоном, но МИД РФ отмечает, что в мире нет прецедентов совместного использования АЭС.

Обновлённый план США, сокращённый с 28 до 20 пунктов, обсуждался на переговорах в Берлине 14–15 декабря. Кремль готовится к контактам с США для ознакомления с документом. В ближайшие выходные ожидаются переговоры представителей России и США в Майами.

19 декабря президент России Владимир Путин на пресс-конференции «Итоги года – 2025» заявил, что Москва готова завершить конфликт мирным путём, но при условии устранения его коренных причин. При этом Путин отметил отсутствие признаков желания украинской стороны разрешить конфликт таким образом. Среди требований России для урегулирования конфликта — вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, признание этих регионов частью России, нейтрализация и демилитаризация Украины, её безъядерный статус, а также снятие антироссийских санкций.