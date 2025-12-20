Иркутяне потеряли больше 2 миллиардов рублей из-за онлайн-аферистов

Президент России Владимир Путин призвал граждан проявлять бдительность и избегать разговоров о финансах и имуществе по телефону. Во время ежегодной программы «Итоги года» он обратился к жителям страны с просьбой немедленно прекращать любые телефонные разговоры.
«Как только вам начинают говорить о деньгах или вашем имуществе — сразу же вешайте трубку!»
Глава государства обратил внимание, что современные технологии позволяют злоумышленникам разрабатывать всё более хитроумные способы кражи средств. Несмотря на это, принятые правительством меры уже начали приносить плоды: число случаев телефонного мошенничества уменьшилось на 7%, а общий ущерб снизился на целых 33%. Впрочем, работа ещё далеко не завершена, заметил Путин.
Читайте также:
По данным Главного управления Министерства внутренних дел по Иркутской области, за первые 11 месяцев 2025 года зарегистрировано 5932 случая дистанционного мошенничества, ущерб от которых составил более 2 миллиардов рублей. Полицейские отметили, что треть таких преступлений осуществляется с использованием мобильных телефонов и мессенджеров.
Наиболее распространённые методы злоумышленников включают попытки проникновения в личные кабинеты пользователей портала госуслуг, звонки якобы от сотрудников правоохранительных органов, банков и государственных учреждений, а также ложные обещания заработка на инвестициях, рассылка сообщений о несуществующих социальных выплатах и уведомления о подозрительных фотографиях или видеозаписях.