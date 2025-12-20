Иркутяне потеряли больше 2 миллиардов рублей из-за онлайн-аферистов

Президент России Владимир Путин призвал граждан проявлять бдительность и избегать разговоров о финансах и имуществе по телефону. Во время ежегодной программы «Итоги года» он обратился к жителям страны с просьбой немедленно прекращать любые телефонные разговоры.

«Как только вам начинают говорить о деньгах или вашем имуществе — сразу же вешайте трубку!»

Глава государства обратил внимание, что современные технологии позволяют злоумышленникам разрабатывать всё более хитроумные способы кражи средств. Несмотря на это, принятые правительством меры уже начали приносить плоды: число случаев телефонного мошенничества уменьшилось на 7%, а общий ущерб снизился на целых 33%. Впрочем, работа ещё далеко не завершена, заметил Путин.

По данным Главного управления Министерства внутренних дел по Иркутской области, за первые 11 месяцев 2025 года зарегистрировано 5932 случая дистанционного мошенничества, ущерб от которых составил более 2 миллиардов рублей. Полицейские отметили, что треть таких преступлений осуществляется с использованием мобильных телефонов и мессенджеров.

Наиболее распространённые методы злоумышленников включают попытки проникновения в личные кабинеты пользователей портала госуслуг, звонки якобы от сотрудников правоохранительных органов, банков и государственных учреждений, а также ложные обещания заработка на инвестициях, рассылка сообщений о несуществующих социальных выплатах и уведомления о подозрительных фотографиях или видеозаписях.