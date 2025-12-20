Герою космоса и фронту установили памятник в Иркутске

Сегодня, 20 декабря, в Иркутске состоялось открытие мемориальной доски, установленной в память о знаменитом учёном и создателе систем ракетно-космической обороны России — генерал-майоре Або Сергеевиче Шаракшанэ. Торжественный ритуал прошел на территории Иркутского суворовского военного училища, собрав сотни гостей, среди которых заместитель председателя правительства региона Андрей Южаков, сын ученого — известный ученый-философ Сергей Шаракшанэ, представители общественности, ветераны и депутаты разных уровней.

Фото irkobl.ru

Андрей Южаков, выступивший перед воспитанниками Суворовского училища, подчеркнул важность героического наследия нашего края и призвал молодых солдат брать пример с тех великих людей, чьи бюстовые памятники украшают аллею героев учреждения. Имя Або Шаракшанэ теперь займёт почетное место рядом с именами знаменитых соотечественников, внесших вклад в развитие страны.

Сергей Шаракшанэ получил благодарственное письмо от губернатора региона Игоря Кобзева за активное содействие сохранению исторической памяти своего отца, распространение ценностей гражданского воспитания и патриотизма среди молодёжи. Открытие памятной таблички поддержали многие члены семьи, включая внука учёного Антона Шаракшанэ, преподавателя Медицинской академии им. Сеченова.

Або Шаракшанэ родился в Иркутской области, прошёл обучение в военном авиационном училище, принимал участие в боях Великой Отечественной войны, окончил Ленинградскую военно-воздушную академию и долгие годы посвятил работе над оборонительными системами, став заслуженным деятелем науки Российской Федерации и Лауреатом Государственной премии СССР.

Идея установки мемориальной доски принадлежит общественной организации «Бурятская национально-культурная автономия города Иркутска». Представительница организации Ольга Ихенова поделилась с присутствующими биографическими фактами из жизни знаменитого земляка, подчеркнув значимость его вклада в безопасность страны.