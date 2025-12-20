Светлаков запустил вторую успешную ферму в Аларском районе

В деревне Шульгина Аларского района Приангарья запущена новая семейная животноводческая ферма на 150 голов крупного рогатого скота. Реализация проекта обошлась в 30,8 млн рублей, половина из которых предоставлена государством в качестве гранта на развитие сельских хозяйств региона. Оставшуюся сумму предоставил сам владелец фермы, Александр Светлаков.

Фото irkobl.ru

Проект предусматривает создание трех новых рабочих мест. Для Светлакова эта ферма стала второй, возведенной на средства федерального гранта. Первая была построена в 2020 году, тогда размер субсидии составлял 15 млн рублей.

Марина Кожарина, первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области, отметила растущую активность местных фермеров в получении государственной поддержки, что положительно влияет на развитие сельского предпринимательства и повышает продуктивность отрасли.

По словам главы КФХ Александра Светлакова, хозяйству и раньше оказывалась государственная поддержка. В 2023 году получена субсидия в размере 25 млн рублей на возмещение части затрат, понесенных при строительстве, модернизации и комплектации откормочной площадки для 500 голов молодняка КРС.



Всего в фермерском хозяйстве содержится 1 140 голов крупного рогатого скота, в том числе 167 коров. По итогам 2024 года на ферме произведено почти 250 тонн мяса и 739 тонн молока.