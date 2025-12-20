Новости

Светлаков запустил вторую успешную ферму в Аларском районе

В деревне Шульгина Аларского района Приангарья запущена новая семейная животноводческая ферма на 150 голов крупного рогатого скота. Реализация проекта обошлась в 30,8 млн рублей, половина из которых предоставлена государством в качестве гранта на развитие сельских хозяйств региона. Оставшуюся сумму предоставил сам владелец фермы, Александр Светлаков.

<p>Фото irkobl.ru</p>

Фото irkobl.ru

Проект предусматривает создание трех новых рабочих мест. Для Светлакова эта ферма стала второй, возведенной на средства федерального гранта. Первая была построена в 2020 году, тогда размер субсидии составлял 15 млн рублей.

Марина Кожарина, первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области, отметила растущую активность местных фермеров в получении государственной поддержки, что положительно влияет на развитие сельского предпринимательства и повышает продуктивность отрасли.

По словам главы КФХ Александра Светлакова, хозяйству и раньше оказывалась государственная поддержка. В 2023 году получена субсидия в размере 25 млн рублей на возмещение части затрат, понесенных при строительстве, модернизации и комплектации откормочной площадки для 500 голов молодняка КРС.

Всего в фермерском хозяйстве содержится 1 140 голов крупного рогатого скота, в том числе 167 коров. По итогам 2024 года на ферме произведено почти 250 тонн мяса и 739 тонн молока.


