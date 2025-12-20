ЦБ прогнозирует рост цен в начале 2026 года из-за повышения налогов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что повышение НДС и индексация регулируемых тарифов будут оказывать существенное влияние на динамику цен в ближайшие месяцы, а итоговый эффект этого фактора регулятору еще предстоит оценить.

По ее словам, инфляция в ноябре замедлялась даже быстрее ожиданий ЦБ, но во многом это было связано с разовыми факторами. При этом в начале 2026 года Банк России ждет временное ускорение инфляции на фоне налоговых и тарифных решений, что напрямую учитывается при выборе траектории ключевой ставки.

– Причина будущего инфляционного импульса очевидна, так как повышение НДС с 20% до 22% само по себе закладывает разовый рост цен. Если компании полностью переложат налог на потребителя, то чисто арифметически эффект составит около 1,6–1,7% по тем товарам и услугам, где НДС включен в конечную цену. Дополнительное давление создаст индексация тарифов ЖКХ, транспорта и услуг естественных монополий, которая традиционно добавляет еще 0,5–1 п.п. к годовой инфляции, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

На практике рост цен, вероятно, будет ниже теоретического максимума. Часть бизнеса заранее корректирует цены, часть старается удержать спрос за счет снижения собственной маржи, а распродажа запасов в конце года, о которой говорил ЦБ, временно сдерживает инфляцию. Поэтому основной эффект может растянуться на несколько месяцев, а не реализоваться одномоментно.

– В первом квартале 2026 года инфляция, по нашей оценке, может временно ускориться в диапазон 6,5–7% год к году, после чего снова вернуться к траектории замедления. В этой ситуации Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку в феврале 2026 года на уровне 16% годовых, чтобы оценить реальный вклад повышения НДС и тарифов в инфляцию и не допустить закрепления проинфляционных ожиданий, – резюмирует Владимир Чернов.

Напомним, что решением Совета директоров Банка России от 19 декабря ключевая ставка была снижена с 16,5% до 16%. По мнению аналитиков, влияние снижения ключевой ставки ЦБ РФ может положительно сказаться на российской экономике по итогам 4 квартала 2025 года. Временной лаг между снижением ключевой ставки и реакцией реального сектора экономики на эту меру составляет около 3-4 месяцев. В настоящее время экономическую динамику в России можно охарактеризовать как «мягкую посадку» экономики, означающую, что экономика страны смогла избежать рецессии.