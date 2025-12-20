Ослабление рубля перенесено на 2026 год

В пятницу рубль продолжил обесцениваться. Биржевой курс юаня уже выше 11,42 руб. На внебиржевом рынке доллар США превысил отметку в 80 руб., а евро торгуется выше 94 руб.

– 19 декабря Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 16% годовых. Однако фондовый рынок и валютный рынок этим решением были разочарованы. По всей видимости, рынки ожидали, что на фоне замедления годовой инфляции ниже 6,5% в ноябре и низкой недельной инфляции в первой половине декабря, шаг снижения «ключа» мог бы быть и больше, например, 1 процентный пункт, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.



Решение, которое было принято на саммите Евросоюза относительно отказа от конфискации российских заблокированных активов, но ужесточения вместо этого правил и удлинение сроков их разблокирования, видимо, тоже валютный рынок не обрадовали.

– Приближающийся налоговый период, который начнётся со следующей недели, пока на курс рубля позитивного влияния тоже не оказывает. Вполне возможно, что рубль дешевеет уже в ожидании будущей серии снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2026 году, даже несмотря на возможную паузу в снижении ставки, о которой на пресс-конференции говорила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Тем не менее, обвала рубля, который хотели бы видеть некоторые крупные российские экспортёры, не произошло. Скорее всего, более значительное ослабление рубля отложено на следующий год, когда «ключ» начнёт снижаться более быстрыми темпами, а до конца 2025 года рубль, вероятно, будет колебаться в рамках наших прогнозных коридоров. Мы ожидаем курс доллара на следующей неделе в коридоре 79-82 руб., евро – 93-95 руб., юаня – 11,1-11,6 руб., – резюмирует Наталья Мильчакова.