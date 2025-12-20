Новости

Прямая линия с президентом, 19 декабря 2025
Иркутяне потеряли больше 2 миллиардов рублей из-за онлайн-аферистов
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025: главное
Повышение налогов не вечно — Путин
Все материалы сюжета

Ослабление рубля перенесено на 2026 год

В пятницу рубль продолжил обесцениваться. Биржевой курс юаня уже выше 11,42 руб. На внебиржевом рынке доллар США превысил отметку в 80 руб., а евро торгуется выше 94 руб.

– 19 декабря Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 16% годовых. Однако фондовый рынок и валютный рынок этим решением были разочарованы. По всей видимости, рынки ожидали, что на фоне замедления годовой инфляции ниже 6,5% в ноябре и низкой недельной инфляции в первой половине декабря, шаг снижения «ключа» мог бы быть и больше, например, 1 процентный пункт, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Решение, которое было принято на саммите Евросоюза относительно отказа от конфискации российских заблокированных активов, но ужесточения вместо этого правил и удлинение сроков их разблокирования, видимо, тоже валютный рынок не обрадовали.

Читайте также:

Госдума разрешила обмен валютных облигаций на рубли. Что это значит?
19 декабря 2025
FT: Без "репарационного кредита" Украину ожидает финансовый крах
18 декабря 2025

– Приближающийся налоговый период, который начнётся со следующей недели, пока на курс рубля позитивного влияния тоже не оказывает. Вполне возможно, что рубль дешевеет уже в ожидании будущей серии снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2026 году, даже несмотря на возможную паузу в снижении ставки, о которой на пресс-конференции говорила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. 
Тем не менее, обвала рубля, который хотели бы видеть некоторые крупные российские экспортёры, не произошло. Скорее всего, более значительное ослабление рубля отложено на следующий год, когда «ключ» начнёт снижаться более быстрыми темпами, а до конца 2025 года рубль, вероятно, будет колебаться в рамках наших прогнозных коридоров. Мы ожидаем курс доллара на следующей неделе в коридоре 79-82 руб., евро – 93-95 руб., юаня – 11,1-11,6 руб., – резюмирует Наталья Мильчакова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют":
Все материалы сюжета (1420)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес