S7 Airlines открыла прямые рейсы Владивосток-Бангкок

Авиакомпания S7 Airlines после четырехлетнего перерыва восстановила прямое воздушное сообщение между Владивостоком и столицей Таиланда — городом Бангкок. Рейс впервые взлетел из международного аэропорта Владивостока и благополучно прибыл в аэропорт Суварнабхуми.



Возвращение регулярных полетов позволяет расширить географию маршрутов авиакомпании и создает удобства для дальневосточных пассажиров, открывая доступ к популярным туристическим направлениям Юго-Восточной Азии. Из Владивостока смогут отправиться туристы из Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского и Якутска, выбравшие отдых в экзотическом королевстве Таиланд. Город Бангкок является важным транспортным узлом региона и удобным пунктом отправления для посещения известных курортов Таиланда, таких как остров Самуи, город Паттайя и знаменитый остров Пхукет.

Генеральный директор холдинга S7 Дмитрий Куделькин сообщил, что в 2025 году авиакомпания планирует увеличить пассажиропоток до 13 миллионов человек. По результатам предыдущего года, в 2024-м S7 обслужила 12,9 миллиона пассажиров, передает ТАСС.