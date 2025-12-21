Главную городскую елку открыли в Иркутске

В Иркутске в сквере имени Кирова прошло торжественное открытие главной городской новогодней елки. Мероприятие, несмотря на морозную погоду, собрало более полутора тысяч жителей и гостей города, которые стали зрителями часовой праздничной концертной программы.

«Открытие главной елки – это всегда старт праздничного марафона. Мероприятия в сквере имени Кирова продлятся до 7 января», – отметила начальник управления культуры администрации Иркутска Ольга Стрекаловская.

Праздничную программу подготовили творческие коллективы города, а кульминацией стало появление Деда Мороза, который зажег огни на елке. Особой популярностью у детей пользовалась резиденция зимнего волшебника, где можно было получить сладкий подарок, а также впервые за несколько лет открывшаяся ледовая горка.

Праздничные мероприятия в сквере будут продолжаться в период каникул со 2 по 7 января. Для иркутян подготовлены детские игровые программы и развлечения, посвященные символу наступающего года.