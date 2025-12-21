Новости

Прямая линия с президентом, 19 декабря 2025
Иркутяне потеряли больше 2 миллиардов рублей из-за онлайн-аферистов
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025: главное
Повышение налогов не вечно — Путин
Все материалы сюжета

Переговоры в Майами проходят конструктивно – Дмитриев

Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента России по международному экономическому сотрудничеству и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), сообщил, что проходящие в Майами переговоры со специальными представителями США продолжаются конструктивным образом. Дискуссии начались накануне и продлятся еще несколько дней, передаёт РБК.

С российской стороны переговоры ведет Кирилл Дмитриев. Со стороны Соединенных Штатов участвуют Стивен Уиткофф, специальный посланник президента Джо Байдена, и Джаред Кушнер, известный как близкий советник бывшего президента Дональда Трампа и участник дипломатического процесса.

Читайте также:

Песков уличил Зеленского в двойных стандартах по выборам
21 декабря 2025
Пять главных препятствий на пути к миру между Россией и Украиной — WSJ
20 декабря 2025

Основная задача переговоров заключается в оценке изменений, произошедших в американском плане мирного урегулирования ситуации вокруг Украины после недавних консультаций с украинской и европейской сторонами. Изначально этот план включал 28 пунктов, однако впоследствии он претерпел значительные изменения и сокращение.

Предыдущие этапы дискуссий проходили в Женеве, Берлина и снова в Майами. Во время берлинских переговоров представители США, Украины и ряда европейских государств согласовали предварительные условия обеспечения гарантий безопасности Украине, включая поддержку вооруженных сил Украины, присутствие контингента европейских войск на территории западной части страны и использование разведывательных ресурсов США.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Военная операция на Украине, 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (844)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес